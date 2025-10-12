Били за побег: Безногий ветеран Чечни 9 лет был рабом цыган и попрошайкой

Ветеран Первой чеченской войны Сергей Грибков, потерявший обе ноги ниже колена, на 9 лет оказался в рабстве у цыган в России. Его история была раскрыта RTVI. Мужчину спаивали, заставляли попрошайничать и отбирали все «заработанные» деньги, а за недостаточную активность избивали.

Грибкова спасла активистка из городка Альметьевск в Татарстане. Сейчас он живёт у волонтёра Ксении, которая приютила его после освобождения. После почти десятилетнего пребывания в рабстве Сергей общается односложно, требует поддержки и проходит реабилитацию.

По словам Ксении, бывшие «хозяева» продолжают угрожать Сергею и волонтёрам. В рабстве он работал в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем и Великом Новгороде, а также в Альметьевске. Сначала Грибков не осознавал, что находится в рабстве, надеясь на помощь «благодетелей».

Бывший хозяин регулярно контролировал его действия, бил и ограничивал питание. В один из дней Сергей попытался бежать, но был пойман и избит. В данный момент он проходит медицинскую помощь, готовится к операции на руке и восстановлению документов. Сергей мечтает восстановить инвалидность, получить протезы и научиться сапожному делу. Он сохраняет бодрость духа и верит, что обидчики будут наказаны.

Против одного из членов семьи, удерживавшей Грибкова, возбуждено уголовное дело по статье об использовании рабского труда с применением насилия. Волонтёры проекта «Неволя» помогают Сергею взаимодействовать с полицией, чтобы виновные понесли наказание.

Ранее стала известна чудовищная история из Воронежской области, где порядка 100 человек занимались рабским трудом на одной из ферм. Оказалось, что это семейный бизнес одной из местных жительниц и её сыновей. К расследованию ситуации подключился МИД Белоруссии.