Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 06:36

Били за побег: Безногий ветеран Чечни 9 лет был рабом цыган и попрошайкой

Ветеран боевых действий в Чечне Грибков рассказал о 9 лет в рабстве у цыган

Сергей Грибков (справа) и эксплуатировавший его мужчина. Обложка © kp.ru / Гузель Зуйкова

Сергей Грибков (справа) и эксплуатировавший его мужчина. Обложка © kp.ru / Гузель Зуйкова

Ветеран Первой чеченской войны Сергей Грибков, потерявший обе ноги ниже колена, на 9 лет оказался в рабстве у цыган в России. Его история была раскрыта RTVI. Мужчину спаивали, заставляли попрошайничать и отбирали все «заработанные» деньги, а за недостаточную активность избивали.

Грибкова спасла активистка из городка Альметьевск в Татарстане. Сейчас он живёт у волонтёра Ксении, которая приютила его после освобождения. После почти десятилетнего пребывания в рабстве Сергей общается односложно, требует поддержки и проходит реабилитацию.

По словам Ксении, бывшие «хозяева» продолжают угрожать Сергею и волонтёрам. В рабстве он работал в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем и Великом Новгороде, а также в Альметьевске. Сначала Грибков не осознавал, что находится в рабстве, надеясь на помощь «благодетелей».

Бывший хозяин регулярно контролировал его действия, бил и ограничивал питание. В один из дней Сергей попытался бежать, но был пойман и избит. В данный момент он проходит медицинскую помощь, готовится к операции на руке и восстановлению документов. Сергей мечтает восстановить инвалидность, получить протезы и научиться сапожному делу. Он сохраняет бодрость духа и верит, что обидчики будут наказаны.

Против одного из членов семьи, удерживавшей Грибкова, возбуждено уголовное дело по статье об использовании рабского труда с применением насилия. Волонтёры проекта «Неволя» помогают Сергею взаимодействовать с полицией, чтобы виновные понесли наказание.

Кровь изо рта, ушей и носа: На ростовской ферме нашли 17 рабов в жутком состоянии
Кровь изо рта, ушей и носа: На ростовской ферме нашли 17 рабов в жутком состоянии

Ранее стала известна чудовищная история из Воронежской области, где порядка 100 человек занимались рабским трудом на одной из ферм. Оказалось, что это семейный бизнес одной из местных жительниц и её сыновей. К расследованию ситуации подключился МИД Белоруссии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar