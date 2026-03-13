Экстрасенс рассказала, чем опасны три пятницы 13-го и какой портал они откроют в этом году

2026 год оказался необычным с точки зрения календаря — в нём сразу три пятницы 13-го. Такие даты выпадают на февраль, март и ноябрь. Экстрасенс и целитель Яна Дружинина заявила Life.ru, что это не просто совпадение, а особая энергетическая комбинация, способная повлиять на события года.

Когда я смотрю на наложение этих дат, я вижу не хаос, а чёткий божественный порядок. Число 13 всегда было моим любимым в работе, ибо оно разбивает старые формы, чтобы освободить место для нового. А пятница — день Венеры, день мягкой силы и чувственности. Соединение жёсткой трансформации (13) и венерианской энергии даёт удивительный эффект: год пройдёт под знаком неминуемых, но при этом безболезненных перемен. Яна Дружинина Экстрасенс, целитель

Экстрасенс отмечает, что каждая из трёх дат будет играть свою роль. Первая пятница 13-го, в феврале, символизировала очищение и стала временем переосмысления жизненного пути. Мартовская дата, которая совпала с днём рождения самой Дружининой, по её мнению, даёт шанс исправить ошибки, а ноябрьская подведёт итог происходящим изменениям.

Также экстрасенс считает, что в такие периоды люди могут сильнее ощущать эмоциональное напряжение и интуитивные сигналы. По словам Дружининой, многие будут чаще сталкиваться с неожиданными совпадениями, возвращением старых знакомых и событиями, которые заставят пересмотреть привычные решения.

«Как это характеризует 2026 год? Это год «тихой перестройки реальности». В народе боятся пятницы 13-го, считая днём неудач, но в масштабах целого года тройное проявление этого кода говорит о том, что 2026-й станет годом судьбоносных встреч с прошлым. Будут массово возвращаться «кармические должники», — уточнила Дружинина.

Также она считает, что в такие периоды люди могут чувствовать повышенную эмоциональность, усталость или раздражительность. С эзотерической точки зрения это связывают с повышенным энергетическим напряжением и изменениями в магнитном поле Земли. При этом, по её словам, многие станут более интуитивными и чувствительными к обману или неискренности окружающих.

Эксперт советует в эти дни не планировать важные решения и не пытаться жёстко контролировать события. В эзотерической практике считается, что пятница 13-го — время, когда лучше наблюдать за происходящим и позволить событиям развиваться естественно. То, что неожиданно завершится или изменится в эти даты, может оказаться частью более глубоких жизненных процессов.

Напомним, что в 2026 году будет три пятницы 13-го. По словам математиков, в 400-летнем календарном цикле подобное встречается 59 раз. Суеверие об этом дне берёт начало из западной культуры, в которой это число является несчастливым.