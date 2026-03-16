Парикмахеры-колористы в 2026 году стали зарабатывать больше айтишников

Профессия колориста в 2026 году вошла в число самых быстрорастущих направлений в сфере бытовых и персональных услуг. Почему парикмахеры стали богаче айтишников, Life.ru рассказал экономист, социолог Дмитрий Алексеев.

По его словам, в крупных городах России средний чек за окрашивание варьируется от 12 до 30 тысяч рублей в зависимости от уровня мастера и материалов, а в малых городах — в пределах 5–10 тысяч.

По оценкам профильных ассоциаций, средний доход квалифицированного колориста в крупных городах составляет 120–180 тысяч рублей в месяц, тогда как в регионах — около 60–80 тысяч. Хотя в премиум-сегменте фриланс-мастера с устойчивым потоком клиентов действительно могут зарабатывать свыше 300 тысяч рублей. Дмитрий Алексеев Экономист

При этом этот рынок бьюти-индустрии остаётся фрагментированным: в нём сосуществуют частные мастера, сетевые салоны и нишевые студии. Рост их доходов объясняется не только модой на сложные окрашивания, но и общим ростом доли услуг, ориентированных на индивидуализацию внешнего вида.

При этом колористы сталкиваются и с ростом расходов: стоимость профессиональных материалов повысилась на 20–25% за год, аренда помещений — в среднем на 15%. В то же время, несмотря на эти колебания, рынок сохраняет положительную динамику: по словам Алексеева, объём сектора парикмахерских и косметических услуг в России за прошлый год вырос примерно на 8%, что выше темпов восстановления большинства бытовых отраслей.