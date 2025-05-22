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22 мая, 07:10

Не символ гламура: Россиянкам раскрыли, какие стили окрашивания волос стали антитрендами

Парикмахер Жарова призвала не красить волосы хной и басмой

Девушка в салоне красоты. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Девушка в салоне красоты. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В 2025 году многие некогда популярные стили, оттенки и методы окрашивания волос потеряли свою актуальность и стали антитрендами. Теперь они легко могут испортить образ женщины, предупредила парикмахер и колорист Елена Жарова. По её словам, сегодня в приоритете естественные, «дышащие» оттенки и мягкие градиенты.

Если ещё недавно ледяной блонд считался символом гламура, то сейчас он выглядит слишком «салонным» и подчёркивает даже малейшие покраснения кожи. В свою очередь яркие розовые, лимонные и аквамариновые пряди уступили место приглушенным природным тонам, отметила чемпион мира и Европы по парикмахерскому искусству.

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Она добавила, что неон красиво смотрится на фотографиях, но в реальной жизни конфликтует с одеждой и макияжем. Если хочется яркости, лучше выбрать сложные медные или ягодные оттенки. Кроме того, полностью чёрный цвет без нюансов делает лицо резким и подчёркивает тёмные круги под глазами.

А ещё стоит отказаться от перехода «тёмный верх — белые концы». Кстати, натуральность тоже не всегда является модной тенденцией. К примеру, хна и басма непредсказуемы: они могут давать зеленоватый оттенок на осветлённой базе и мешать дальнейшему окрашиванию.

«Если мечтаете о растительных формулах, выбирайте современные безаммиачные красители с фитокомпонентами. Они щадят структуру и не запирают пигмент намертво», — заключила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

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Борис Эльфанд
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