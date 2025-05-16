«Оргия на птицеферме»: Лена Ленина попала в скандал на Каннском кинофестивале из-за причёски

Российская писательница и светская особа Лена Ленина вновь оказалась в центре внимания на Каннском кинофестивале, на этот раз из-за скандала вокруг своей экстравагантной прически. По словам Лениной, в адрес организаторов фестиваля поступила жалоба с требованием запретить высокие причёски в кинозале, так как они якобы мешают другим зрителям.

Ленина не сомневается, что жалобу написали её недоброжелатели из шоу-бизнеса, которых она назвала «заклятыми подругами». В свойственной ей эпатажной манере писательница пообещала разобраться с ситуацией, намекнув, что готова «переспать с кем надо из протокола фестиваля». При этом она подчеркнула, что всегда сознательно выбирает места на задних рядах, чтобы никому не мешать.

«Нет пророков в своём отечестве. Мои перформансы в Каннах больше всего беспокоят моих заклятых подруг из шоу-бизнеса, которые появляются в Каннах с меньшим успехом. Но берегитесь, злыдни, будете кляузничать, придётся мне переспать с кем надо из протокола фестиваля», — рассказала писательница kp.ru.

Это уже второй скандал с участием Лениной на нынешнем кинофестивале. Ранее её не допустили на красную дорожку из-за опоздания, которое она объяснила долгим процессом создания той самой прически, ставшей теперь предметом споров. На этот раз писательница появилась в нежно-розовом платье, украшенном бисерными узорами, и с ещё более вызывающей укладкой, которую в прессе уже окрестили «оргией на птицеферме».

Несмотря на критику и жалобы, Ленина, судя по всему, не намерена отказываться от своего узнаваемого стиля, она продолжает привлекать внимание своей эпатажной манерой поведения на международных мероприятиях. Реакция организаторов фестиваля на поступившую жалобу пока остаётся неизвестной.