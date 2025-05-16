«Оргия на птицеферме»: Лена Ленина попала в скандал на Каннском кинофестивале из-за причёски
Писательницу Ленину хотят запретить в Каннах из-за её причёски
Лена Ленина и её причёска. Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko
Российская писательница и светская особа Лена Ленина вновь оказалась в центре внимания на Каннском кинофестивале, на этот раз из-за скандала вокруг своей экстравагантной прически. По словам Лениной, в адрес организаторов фестиваля поступила жалоба с требованием запретить высокие причёски в кинозале, так как они якобы мешают другим зрителям.
Ленина не сомневается, что жалобу написали её недоброжелатели из шоу-бизнеса, которых она назвала «заклятыми подругами». В свойственной ей эпатажной манере писательница пообещала разобраться с ситуацией, намекнув, что готова «переспать с кем надо из протокола фестиваля». При этом она подчеркнула, что всегда сознательно выбирает места на задних рядах, чтобы никому не мешать.
«Нет пророков в своём отечестве. Мои перформансы в Каннах больше всего беспокоят моих заклятых подруг из шоу-бизнеса, которые появляются в Каннах с меньшим успехом. Но берегитесь, злыдни, будете кляузничать, придётся мне переспать с кем надо из протокола фестиваля», — рассказала писательница kp.ru.
Это уже второй скандал с участием Лениной на нынешнем кинофестивале. Ранее её не допустили на красную дорожку из-за опоздания, которое она объяснила долгим процессом создания той самой прически, ставшей теперь предметом споров. На этот раз писательница появилась в нежно-розовом платье, украшенном бисерными узорами, и с ещё более вызывающей укладкой, которую в прессе уже окрестили «оргией на птицеферме».
Несмотря на критику и жалобы, Ленина, судя по всему, не намерена отказываться от своего узнаваемого стиля, она продолжает привлекать внимание своей эпатажной манерой поведения на международных мероприятиях. Реакция организаторов фестиваля на поступившую жалобу пока остаётся неизвестной.
В прошлом году стало известно, что Лену Ленину оштрафовали во Францию, после того как она подала милостыню бездомной. Это произошло накануне Международного женского дня, когда писательница захотела дать нуждающейся женщине 10 евро. Правда, она не учла, что французское законодательство запрещает помогать нуждающимся в рамках мер по борьбе с попрошайничеством.