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8 марта, 15:17

"Добрые дела наказуемы": Лена Ленина накануне 8 Марта получила во Франции штраф за милостыню

Kp.ru: Лену Ленину оштрафовали во Франции за подачу милостыни бездомной

Лена Ленина. Обложка © Telegram / Lena Lenina

Лена Ленина. Обложка © Telegram / Lena Lenina

Российскую писательницу и светскую львицу Лену Ленину оштрафовали во Франции за подачу милостыни бездомной. Подробности инцидента узнал сайт kp.ru.

Накануне Международного женского дня Ленина решила помочь побирающейся женщине и дала ей 10 евро. Однако писательница не знала, что во Франции запрещено давать милостыню в рамках борьбы с попрошайничеством и связанной с ним мафией. В итоге знаменитую блондинку оштрафовали на целых 100 евро.

"Обидно, что добрые дела наказуемы. Сегодня невозможно отличить истинно нуждающихся от мошенников, поэтому поддерживаю инициативу городских властей", — прокомментировала Ленина случившееся.

Ранее Life.ru сообщал, что Лена Ленина неожиданно получила огромный счёт за электричество в своей парижской квартире, которая на протяжении долгого времени пустовала. Как оказалось, жильё светской львицы захватили мигранты.

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Наталья Исакова
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