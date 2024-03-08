"Добрые дела наказуемы": Лена Ленина накануне 8 Марта получила во Франции штраф за милостыню

Российскую писательницу и светскую львицу Лену Ленину оштрафовали во Франции за подачу милостыни бездомной. Подробности инцидента узнал сайт kp.ru.

Накануне Международного женского дня Ленина решила помочь побирающейся женщине и дала ей 10 евро. Однако писательница не знала, что во Франции запрещено давать милостыню в рамках борьбы с попрошайничеством и связанной с ним мафией. В итоге знаменитую блондинку оштрафовали на целых 100 евро.

"Обидно, что добрые дела наказуемы. Сегодня невозможно отличить истинно нуждающихся от мошенников, поэтому поддерживаю инициативу городских властей", — прокомментировала Ленина случившееся.