Участницам "Мисс Франция" заплатят за унизительное видео со скрытой камеры в раздевалке

Суд города Лилль в департаменте Нор на севере Франции вынес решение по делу о скрытой съёмке на конкурсе "Мисс Франция" в 2019 году, обязав коммерческую телевизионную сеть TF1 выплатить штрафы двум участницам состязания. Об этом пишет газета Le Parisien.

В материале говорится, что кадры, снятые в раздевалке без ведома девушек, были показаны в прямом эфире на аудиторию в 8 миллионов зрителей. Истцами судебного процесса выступают участницы конкурса "Мисс Франция" 2019 года Карла Бонессо ("Мисс Аквитания") и Манон Жан-Мистраль ("Мисс Корсика"), тогда им было по 18 и 20 лет соответственно. Согласно решению суда, каждой девушке должны выплатить по 40 тысяч евро компенсации.

"Мы надеялись принять участие в конкурсе элегантности, но это видео разрушило наш образ. Камере нечего делать за кулисами", — сказала Жан-Мистраль после завершения судебного процесса и оглашения вердикта.