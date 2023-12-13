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13 декабря, 18:42

Участницам "Мисс Франция" заплатят за унизительное видео со скрытой камеры в раздевалке

Суд оштрафовал телеканал за скрытую съёмку участниц "Мисс Франция – 2019"

<p>Участницы "Мисс Франция – 2019" Манон Жан-Мистраль — "Мисс Корсика" и Карла Бонессо — "Мисс Аквитания". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/_Miss_France_" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Miss France 2019</a> / <a href="https://twitter.com/NickyStarlett" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nicky Starlett<strong style="font-weight: bold;">&#x27;</strong></a></p>

Участницы "Мисс Франция – 2019" Манон Жан-Мистраль — "Мисс Корсика" и Карла Бонессо — "Мисс Аквитания". Обложка © X / Miss France 2019 / Nicky Starlett'

Суд города Лилль в департаменте Нор на севере Франции вынес решение по делу о скрытой съёмке на конкурсе "Мисс Франция" в 2019 году, обязав коммерческую телевизионную сеть TF1 выплатить штрафы двум участницам состязания. Об этом пишет газета Le Parisien.

В материале говорится, что кадры, снятые в раздевалке без ведома девушек, были показаны в прямом эфире на аудиторию в 8 миллионов зрителей. Истцами судебного процесса выступают участницы конкурса "Мисс Франция" 2019 года Карла Бонессо ("Мисс Аквитания") и Манон Жан-Мистраль ("Мисс Корсика"), тогда им было по 18 и 20 лет соответственно. Согласно решению суда, каждой девушке должны выплатить по 40 тысяч евро компенсации.

"Мы надеялись принять участие в конкурсе элегантности, но это видео разрушило наш образ. Камере нечего делать за кулисами", сказала Жан-Мистраль после завершения судебного процесса и оглашения вердикта.

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Юрий Лысенко
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