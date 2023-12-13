Участницам "Мисс Франция" заплатят за унизительное видео со скрытой камеры в раздевалке
Суд оштрафовал телеканал за скрытую съёмку участниц "Мисс Франция – 2019"
Участницы "Мисс Франция – 2019" Манон Жан-Мистраль — "Мисс Корсика" и Карла Бонессо — "Мисс Аквитания". Обложка © X / Miss France 2019 / Nicky Starlett'
Суд города Лилль в департаменте Нор на севере Франции вынес решение по делу о скрытой съёмке на конкурсе "Мисс Франция" в 2019 году, обязав коммерческую телевизионную сеть TF1 выплатить штрафы двум участницам состязания. Об этом пишет газета Le Parisien.
В материале говорится, что кадры, снятые в раздевалке без ведома девушек, были показаны в прямом эфире на аудиторию в 8 миллионов зрителей. Истцами судебного процесса выступают участницы конкурса "Мисс Франция" 2019 года Карла Бонессо ("Мисс Аквитания") и Манон Жан-Мистраль ("Мисс Корсика"), тогда им было по 18 и 20 лет соответственно. Согласно решению суда, каждой девушке должны выплатить по 40 тысяч евро компенсации.
"Мы надеялись принять участие в конкурсе элегантности, но это видео разрушило наш образ. Камере нечего делать за кулисами", — сказала Жан-Мистраль после завершения судебного процесса и оглашения вердикта.
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