Лукашенко назвал тему, которую США настойчиво поднимают на переговорах с Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с американской стороной Вашингтон поднимает вопрос об освобождении лиц, которых на Западе называют политзаключёнными. Об этом он рассказал журналистам во время поездки в Дрибинский район Могилёвской области, передаёт БелТА.

«Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключённых. Хотя у нас таких статей нет. Да, они хотят освободить. Да, педалируют в том числе с подачи наших беглых эту тему», — заявил Лукашенко, отметив, что цифры, которые называет оппозиция, постоянно растут.

Белорусский лидер заверил, что после освобождения никто не будет принудительно выслан из страны, однако все без исключения должны строго соблюдать законодательство. Он предупредил, что любое нарушение закона повлечёт за собой наказание, подчеркнув, что закон един для всех. Лукашенко также упомянул, что в разговорах с американскими представителями он иронично указывает на истинную причину заключения некоторых лиц.

«Ребята, я вас понимаю, вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть», — отметил глава республики.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал указ о помиловании 18 заключённых. Известно, что 15 из них совершили преступления экстремистской направленности. Большинство — 11 человек — являются женщинами.