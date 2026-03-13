Никитин заявил, что строительство ВСМ Москва – Петербург идёт по плану

Министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что проект первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом полностью обеспечен денежными средствами и будет реализован согласно графику. Об этом он сообщил в интервью ИС «Вести».

По словам министра, проект реализуется на основе концессии, где около трети финансирования поступает от государства, а большую часть составляют инвестиции. Ранее правительство РФ включило ВСМ в перечень самоокупаемых проектов, что позволило привлечь из Фонда национального благосостояния до 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых. Общий объём инвестиций в проект превысит 2 трлн рублей.

«На сегодня средства все есть. Рассчитываем, что всё у нас получится так, как мы планировали», — подчеркнул Никитин.

Полномасштабные строительные работы развернутся на всей трассе ВСМ в 2026 году. Основные усилия направят на завершение пилотного участка от Зеленограда до Твери, где осенью 2027 года пройдут испытания первого российского высокоскоростного поезда. Всего до 2030 года планируется поставить 43 таких состава, интервал движения составит 15 минут.

Полностью магистраль должна заработать в 2028 году, сократив время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут.

Ранее Life.ru писал, что после ввода ВСМ Москва — Санкт-Петербург изменится движение «Авроры» и «Сапсана». Поезда не исчезнут с маршрутов, но их распределение переработают: они будут направлены на участки с повышенной загруженностью.