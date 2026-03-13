13 марта, 14:32

Макрон на встрече с Зеленским потребовал ускорить восстановление «Дружбы»

Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на скорейшем возобновлении работы нефтепровода «Дружба». Он подчеркнул необходимость полной прозрачности в процессе и отметил, что Украина уже взяла на себя обязательства по этому вопросу.

«Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее», — сказал французский лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.

Макрон подчеркнул, что Украина несёт ответственность за бесперебойный транзит сырьевых материалов. Ситуация усугубляется тем, что Венгрия заблокировала выделение кредита Киеву, ссылаясь на прекращение поставок нефти.

Напомним, прокачка нефти по южному ответвлению трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки. На Украине утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна, но европейских инспекторов для проверки не пускают.

Наталья Демьянова
