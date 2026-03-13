Зонтик и объятия после долгой разлуки: Появилось видео встречи Макрона с Зеленским, которую в Париже окрестили позором
Макрон встретил Зеленского в Париже с зонтиком под дождём
Появилось видео трогательной встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Переговоры состоялись в Елисейском дворце в Париже.
Макрон встретил Зеленского с зонтиком под дождём. Видео © Telegram / СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Макрон лично встретил гостя, заботливо прихватив зонтик — на улице шёл дождь. Зеленский только вышел из машины, когда французский президент направился к нему. Они вместе поднялись в здание, взявшись за руки, как старые друзья.
Однако эта радушная встреча вызвала недовольство у французской оппозиции. Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился, что Макрон обнимал Зеленского как старого друга, хотя всего несколько дней назад тот угрожал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Филиппо назвал происходящее позором.
Обложка © Telegram / СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ