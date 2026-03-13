Владимир Путин
13 марта, 14:05

Зонтик и объятия после долгой разлуки: Появилось видео встречи Макрона с Зеленским, которую в Париже окрестили позором

Макрон встретил Зеленского в Париже с зонтиком под дождём

Появилось видео трогательной встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Переговоры состоялись в Елисейском дворце в Париже.

Макрон встретил Зеленского с зонтиком под дождём. Видео © Telegram / СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Макрон лично встретил гостя, заботливо прихватив зонтик — на улице шёл дождь. Зеленский только вышел из машины, когда французский президент направился к нему. Они вместе поднялись в здание, взявшись за руки, как старые друзья.

В Париже потребовали остановить помощь Киеву в преддверии рандеву Макрона с Зеленским
В Париже потребовали остановить помощь Киеву в преддверии рандеву Макрона с Зеленским

Однако эта радушная встреча вызвала недовольство у французской оппозиции. Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился, что Макрон обнимал Зеленского как старого друга, хотя всего несколько дней назад тот угрожал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Филиппо назвал происходящее позором.

Обложка © Telegram / СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Юлия Сафиулина
