В Париже потребовали остановить помощь Киеву в преддверии рандеву Макрона с Зеленским
Обложка © ТАСС / EPA / TERESA SUAREZ
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал предстоящую встречу Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявив, что это приведёт к новым расходам французских налогоплательщиков. Об этом он написал в соцсети Х.
«Сегодня утром мы узнали, что завтра Зеленский встретится с Макроном в Елисейском дворце! На практике это означает, что он уедет с очередным чеком, оплаченным французскими налогоплательщиками», — отметил он.
Политик подчеркнул, что Франция должна прекратить финансовую поддержку Киева. По его словам, дальнейшие выплаты способствуют поддержке войны и коррупции. Филиппо назвал продолжающуюся помощь Украине «цирком» и потребовал немедленно остановить перечисление средств.
Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен прибыл в Киев с официальным визитом. Он подтвердил, что Украина может рассчитывать на поддержку Амстердама в текущей ситуации.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.