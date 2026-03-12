Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал предстоящую встречу Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявив, что это приведёт к новым расходам французских налогоплательщиков. Об этом он написал в соцсети Х.

«Сегодня утром мы узнали, что завтра Зеленский встретится с Макроном в Елисейском дворце! На практике это означает, что он уедет с очередным чеком, оплаченным французскими налогоплательщиками», — отметил он.

Политик подчеркнул, что Франция должна прекратить финансовую поддержку Киева. По его словам, дальнейшие выплаты способствуют поддержке войны и коррупции. Филиппо назвал продолжающуюся помощь Украине «цирком» и потребовал немедленно остановить перечисление средств.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен прибыл в Киев с официальным визитом. Он подтвердил, что Украина может рассчитывать на поддержку Амстердама в текущей ситуации.