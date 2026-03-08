Владимир Путин
8 марта, 11:30

Новый премьер Нидерландов примчался в Киев и пообещал Зеленскому денег

Обложка © ТАСС / Robin Utrecht/ANP/Sipa USA

Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен прибыл в украинскую столицу с официальным визитом. Кадры встречи опубликовал Telegram-канал «Киев 24».

В Киеве Йеттена принял Владимир Зеленский. Вместе они возложили цветы к мемориалу погибшим бойцам ВСУ на площади Независимости.

38-летний лидер партии «Демократы-66» возглавил правительство в феврале и обещал примчаться в Киев «как можно скорее». Он подтвердил, что Украина может рассчитывать на поддержку Амстердама.

В январе коалиционное правительство Нидерландов представило соглашение о многолетней военной помощи: с 2027 года страна будет направлять Украине €3,4 млрд ежегодно.

Ранее Владимир Зеленский высказал несколько неприятных слов в адрес руководства Евросоюза. Украинский политик потребовал ускорить процесс принятия новых санкций в отношении России и дать Киеву ещё 90 миллиардов евро на оружие и прочие расходы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

