Визит киевского главаря Владимира Зеленского в Париж вызвал скандальную реакцию внутри Франции. Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо жёстко прошёлся по протокольным объятиям в Елисейском дворце. В соцсети X политик возмутился тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон принимает украинского лидера как старого друга, несмотря на его недавние выпады против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Это позор! Посмотрите на это! Макрон только что принял Зеленского в Елисейском дворце, обнимая его как старого друга, хотя всего несколько дней назад глава киевского режима угрожал смертью премьер-министру Венгрии Виктору Орбану» — высказался политик.

Филиппо также напомнил о задержании украинских инкассаторов с золотом и банкнотами, назвав это признаком «ужасающей коррупции». По его мнению, Зеленский снова приехал в Париж за деньгами, и Франции пора остановить помощь.

Экс-комик Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая запланирована на вторую половину дня. Основными темами станут французская и европейская поддержка Украины, а также усиление давления на Россию, включая новые шаги против так называемого теневого флота.

Напомним, очередная заочная перепалка между лидерами началась после прекращения поставок Украиной топлива по «Дружбе». В Киеве утверждают, что трубопровод повреждён, однако в Будапеште называют это ложь, а остановку транзита — политическим решением. В итоге Зеленский осмелился на угрозы в адрес премьера: главарь киевского режима заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно.