Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может задействовать венгерскую диаспору на территории Украины в ответ на шаги Киева в энергетической сфере. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.

«Нет сомнений в том, что Украина нанесла Венгрии серьёзный ущерб экономике, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России. <…> Но на Украине осталось венгерское меньшинство численностью около 150 000 человек, или 12,5% населения региона (Западной Украины. — прим. Life.ru). Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах», — говорится материале.

В статье подчёркивается, что у Будапешта остаётся целый набор механизмов для взаимодействия с этническими венграми за пределами страны. Автор публикации также предполагает, что напряжённость между сторонами может усилиться, если Виктор Орбан одержит победу на парламентских выборах, запланированных на апрель.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что глава украинского режима Владимир Зеленский стал одной из ключевых фигур в предвыборной кампании в парламент Венгрии. По словам министра, украинский лидер якобы стремится повлиять на исход голосования и добиться смены власти в Будапеште.