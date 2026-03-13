Главарь киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования помощи Киеву. Заявление экс-комика прозвучало в интервью изданию Politico. Зеленский заявил, что действия Будапешта мешают поддержке Украины со стороны европейских стран. По его словам, речь идёт не только о финансовой помощи, но и о поставках вооружений.

«Он блокирует всё для Украины: деньги, оружие и наш путь в ЕС, наш уклад жизни», — пожаловался главарь киевского режима.

Зеленский также уточнил, что вопрос о блокировании помощи должен обсуждаться на уровне Европейского союза. Он считает, что подобные решения должны приниматься в диалоге между Венгрией и структурами ЕС. При этом бывший комик выразил мнение, что подобные вопросы не должны зависеть от позиции одного государства. Он отметил, что Орбан является одним из лидеров стран Евросоюза и участвует в обсуждении общеевропейской политики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского террористом. Она сделала такое заявление после высказываний главаря киевского режима в адрес Виктора Орбана. Инцидент произошёл на фоне блокировки Венгрией крупного кредита ЕС для Украины. Будапешт также отказался поддерживать санкции против России. Венгрия требует возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Напомним, Киев допустил угрозы не только в адрес самого Орбана, но и членов его семьи.