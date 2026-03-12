«Не волнуйся»: Орбану пришлось позвонить маме после угроз от Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил маме после поступления очередных угроз от украинской стороны. На видео — то, как политик успокаивает её. Лидер правительства обещает, что справится с трудностями, отмечая, что много работает. Свой пост в одной из социальных сетей он сопроводил эмодзи с сердечком.

Виктор Орбан разговаривает с мамой по телефону. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbanviktor

«Не надо обо мне беспокоиться, у меня всё хорошо. Надо о тебе. Конечно, я вечером обычно страшно уставший, я много работаю, мама. Не волнуйся, со всем справлюсь, ты знаешь», — сказал политик по телефону.

Напомним, в Киеве в очередной раз позволили себе угрозы в адрес Виктора Орбана. На этот раз отставной генерал СБУ Григорий Омельченко призвал премьера Венгрии «подумать о своих детях». Комментируя выпад, политик заявил, что всему должен быть предел. Он также попытался успокоить взволнованных родственников.