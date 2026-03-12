Зеленский ведёт себя так, будто метит в венгерские правители, заявил Сийярто
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский уже занял центральное место в предвыборной кампании в парламент Венгрии. По утверждению министра, экс-комик преследует цель сместить премьер-министра Виктора Орбана, чтобы затем сформировать кабмин из представителей проукраинской оппозиции.
«Зеленский уже стал главной фигурой в предвыборной кампании в парламент Венгрии, его амбиция — сформировать следующее венгерское правительство и, следовательно, он хочет сместить Виктора Орбана с этого пути», — сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Он также интерпретировал угрозы, исходящие от Зеленского и его окружения в адрес семьи Орбана, как проявление «вмешательства Украины любой ценой». Сийярто заявил, что подобные «смертельные угрозы» неприемлемы и выходят за рамки цивилизованного диалога, а угрозы детям на почве политических разногласий назвал «ужасно нецивилизованным, некультурным явлением».
Напомним, ранее Киев выступил с угрозами не только в адрес самого Орбана, но и членов его семьи. Это произошло на фоне блокировки Венгрией кредита ЕС для Украины на 90 миллиардов евро и отказа Будапешта поддерживать санкции против России. Венгрия также требует возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
