Зеленский уже в Париже: Макрон готовит новую встречу по давлению на Россию
AFP: Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
По данным AFP, встреча двух лидеров должна пройти во второй половине дня. После переговоров ожидается совместная пресс-конференция.
Как пишет Kyiv Independent, в центре обсуждения будут французская и европейская поддержка Украины, а также дальнейшее усиление давления на Россию. Речь, в частности, идет о новых шагах против так называемого теневого флота.
Накануне Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщало, что Макрон намерен принять Зеленского в Париже именно 13 марта. Французская сторона рассматривает эти контакты как часть дальнейшей координации по украинскому направлению.
В Кремле ранее уже отреагировали на планы этой встречи. Дмитрий Песков заявил, что подобные контакты, по мнению Москвы, не способствуют мирному процессу.
