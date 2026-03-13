Владимир Путин
13 марта, 09:34

Зеленский уже в Париже: Макрон готовит новую встречу по давлению на Россию

AFP: Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

По данным AFP, встреча двух лидеров должна пройти во второй половине дня. После переговоров ожидается совместная пресс-конференция.

Как пишет Kyiv Independent, в центре обсуждения будут французская и европейская поддержка Украины, а также дальнейшее усиление давления на Россию. Речь, в частности, идет о новых шагах против так называемого теневого флота.

Накануне Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщало, что Макрон намерен принять Зеленского в Париже именно 13 марта. Французская сторона рассматривает эти контакты как часть дальнейшей координации по украинскому направлению.

Путин описал странные отношения Киева и ЕС идиомой «хвост виляет собакой»

В Кремле ранее уже отреагировали на планы этой встречи. Дмитрий Песков заявил, что подобные контакты, по мнению Москвы, не способствуют мирному процессу.

«Зарабатывает на кокаин»: Миронов после атаки на Брянск призвал не идти на переговоры с Зеленским
