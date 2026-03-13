13 марта, 14:32

ЦБ: Международные резервы России за неделю сократились на $8,9 млрд

Международные резервы России за неделю, с 27 февраля по 6 марта, сократились на 8,9 миллиарда долларов. Об этом сообщил Банк России.

По состоянию на 6 марта их объем составил 802,2 миллиарда долларов. Неделей ранее показатель находился на уровне 811,1 миллиарда. В Центробанке объяснили снижение «отрицательной переоценкой».

К международным резервам относятся высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжается ЦБ. В этот перечень входят валюта, монетарное золото, резервная позиция в МВФ и специальные права заимствования. Еще в начале февраля объем резервов был заметно выше и достигал рекордных 826,8 миллиарда долларов. Таким образом, с того момента показатель снизился более чем на 24 миллиарда.

Важно отметить, что значительная часть российских резервов по-прежнему остается заблокированной на Западе. Речь идет примерно о 300 миллиардах евро, доступ к которым ограничили после начала санкционного противостояния.

BannerImage
