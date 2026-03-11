В Центробанке раскрыли, где хранится золото международных резервов России

В Центробанке опровергли слухи о перемещении золотовалютных резервов государства за рубеж. Начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов подтвердил — все запасы находятся на территории России.

«Всё золото международных резервов хранится в хранилищах ЦБ на территории России», — сказал Марданов в интервью NEWS.ru.

По его словам, рекордный объём резервов в $326,5 млрд достигнут за счёт роста мировых цен на золото. Физический объём металла в хранилищах оставался практически стабильным с незначительными колебаниями из-за плановых операций на внутреннем рынке. Доля золота в структуре резервов превышает 43%.

Детальную информацию о размещении других компонентов золотовалютных резервов ЦБ не раскрывает из соображений финансовой безопасности.

Отметим, что в начале марта цена золота на бирже выросла на 2% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По состоянию на 2 марта, стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (Нью-Йорк) выросла до 5 334 долларов за тройскую унцию.