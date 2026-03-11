Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 12:10

В Центробанке раскрыли, где хранится золото международных резервов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

В Центробанке опровергли слухи о перемещении золотовалютных резервов государства за рубеж. Начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов подтвердил — все запасы находятся на территории России.

«Всё золото международных резервов хранится в хранилищах ЦБ на территории России», — сказал Марданов в интервью NEWS.ru.

По его словам, рекордный объём резервов в $326,5 млрд достигнут за счёт роста мировых цен на золото. Физический объём металла в хранилищах оставался практически стабильным с незначительными колебаниями из-за плановых операций на внутреннем рынке. Доля золота в структуре резервов превышает 43%.

Детальную информацию о размещении других компонентов золотовалютных резервов ЦБ не раскрывает из соображений финансовой безопасности.

В ЦБ оценили риски снижения ключевой ставки до 3%
В ЦБ оценили риски снижения ключевой ставки до 3%

Отметим, что в начале марта цена золота на бирже выросла на 2% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По состоянию на 2 марта, стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (Нью-Йорк) выросла до 5 334 долларов за тройскую унцию.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar