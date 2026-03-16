Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 12:28

МВД просят проверить фильм «Скуф» из-за скандала с Зубаревым

Обложка © YouTube / Зубарев

Обложка © YouTube / Зубарев

Фильм «Скуф» оказался в эпицентре скандала в связи с жалобами зрителей, недовольных участием блогера Александра Зубарева в главной роли. Как сообщает SHOT, в МВД поступило обращение с требованием провести проверку как самого фильма, так и актёра.

Заявление в правоохранительные органы написал житель Новокузнецка. Он попросил проверить Зубарева и сам фильм на предмет возможного финансирования ВСУ. По словам автора обращения, сомнения у него вызвали прежние высказывания блогера, сделанные несколько лет назад во время стримов.

Речь идёт о видео, в которых Зубарев публично высказывался в поддержку ВСУ и критиковал российских военнослужащих. После появления информации о его участии в фильме «Скуф» эти записи вновь начали распространяться в Сети и вызвали волну обсуждений.

На SHAMAN пожаловались в прокуратуру из‑за «вражьей латиницы» в афишах

Сейчас фильм готовится к выходу в прокат, однако ситуация вокруг проекта остаётся напряжённой. Дополнительное внимание к ленте привлёк и тот факт, что Минкультуры России пока не выдавало картине прокатное удостоверение.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar