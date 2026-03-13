Украинский банкир, найденный мёртвым в Италии, был убит собственным сыном

В Италии расследуют гибель бывшего украинского банкира Александра Адарича. Следствие считает, что к его смерти может быть причастен собственный сын. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, мужчина погиб ещё до падения из окна гостиницы. Его тело было обнаружено 23 января после падения с четвёртого этажа здания на улице Нерино.

«Александр Адарич был уже мёртв, когда 23 января упал с четвертого этажа здания на улице Нерино. На это указывали следы на шее 54-летнего бывшего украинского банкира. Вскрытие тела жертвы это подтверждает», — говорится в публикации.

Следователи полагают, что погибшего могли задушить, а затем попытаться инсценировать несчастный случай. Основным подозреваемым стал его сын Игорь Адарич. 33-летнего предпринимателя задержали 27 февраля в Барселоне. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что украинского банкира нашли мёртвым под окнами гостиницы в центре Милана 23 января. Тело было обнаружено под окнами квартиры на пятом этаже, арендованной как туристическое жильё на чужое имя.