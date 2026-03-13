Или ныряй, или на фронт: На Украине водолаз утонул, добывая рыбу для начальства

В Запорожье погиб водолаз-сапёр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатель выполнял необычное задание — ловил рыбу для местного начальства. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный Ветер».

Специалиста ГСЧС угрожали перевести в боевое подразделение ВСУ в случае отказа от погружения. Во время подледной рыбалки водолаз не смог выбраться на поверхность и погиб.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине 14 млн гривен, выделенных на оборону, вывели через карманы. В организации схемы подозревают должностных лиц одной из воинских частей, включая командира подразделения.