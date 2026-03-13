Reuters сорвал маску с Бэнкси, назвав его настоящее имя
Работа Бэнкси на стене Королевского суда в Лондоне. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy
Агентство Reuters опубликовало расследование, в котором назвало настоящую личность легендарного уличного художника Бэнкси. Им оказался британец Робин Ганнингем, который несколько лет назад сменил имя на Дэвид Джонс.
Бэнкси известен своими трафаретными граффити с острым социальным подтекстом. Его работы одновременно просты и сложны, что сделало художника культовой фигурой современного искусства. Он управляет компанией Pest Control Office, которая аутентифицирует его работы и определяет, кто получит право первым приобрести произведения.
Собеседники Reuters описали детали жизни и карьеры Бэнкси, но никто не стал раскрывать его личность напрямую. Журналисты проанализировали фотографии, полицейские отчёты США и судебные документы, включая рукописное признание художника в мелком правонарушении.
Именно эти материалы позволили агентству установить, что Бэнкси — не фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Наджа, как предполагалось ранее, а именно Ганнингем.
Напомним, одна из работ Бэнкси появилась в конце декабря в районе Бейсуотер недалеко от посольства России в Лондоне. На изображении — дети, укрывшиеся от холода в зимней одежде – резиновых сапогах, пальто и шапках.
