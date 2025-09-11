Мессенджер MAX
Картину Бэнкси стёрли со стен Королевского суда в Лондоне

Обложка © ТАСС / Zuma

Со стен здания Королевского судебного двора в Лондоне стёрли новую картину культового уличного Бэнкси. При этом власти Британии могут возбудить уголовное из-за нанесения вреда памятнику архитектуры. Об этом сообщает The Telegraph.

Новая работа Бэнкси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy

Картина, ставшая предметом общественного внимания, представляла собой образ судьи, занёсшего молоток над активистом-протестующим. После появления рисунка здание сначала закрыли защитными экранами, а затем приступили к очистке поверхности.

Предполагаемое имя художника — Роберт Бэнкс — стало известно ещё в 2003 году. Однако сам Бэнкси его не подтверждал. Теперь ему грозит тюрьма сроком до 10 лет и раскрытие личности.

    avatar