Бэнкси грозит тюрьма и раскрытие личности за рисунок на здании суда в Британии

Анонимному уличному художнику Бэнкси может грозить раскрытие личности и 10 лет колонии за рисунок на стене Королевского суда в Лондоне. Об этом сообщает The Telegraph.

Расследование начали после того, как в полицию поступило заявление о порче имущества. Если дело дойдёт до суда, личность Бэнкси станет известна официально. Британская полиция заявила, что планирует ликвидировать граффити, так как здание суда является памятником, который должен «сохранять свой первоначальный облик».