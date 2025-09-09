Бэнкси грозит тюрьма и раскрытие личности за рисунок на здании суда в Британии
Новая работа Бэнкси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / banksy
Анонимному уличному художнику Бэнкси может грозить раскрытие личности и 10 лет колонии за рисунок на стене Королевского суда в Лондоне. Об этом сообщает The Telegraph.
Расследование начали после того, как в полицию поступило заявление о порче имущества. Если дело дойдёт до суда, личность Бэнкси станет известна официально. Британская полиция заявила, что планирует ликвидировать граффити, так как здание суда является памятником, который должен «сохранять свой первоначальный облик».
Как сообщал Life.ru, на рисунке был изображён судья в мантии и парике, который избивает лежащего на земле человека. Иллюстрацию быстро накрыли металлическими листами и взяли под охрану. Стоит отметить, что предполагаемое имя художника — Роберт Бэнкс — стало известно ещё в 2003 году. Однако сам Бэнкси это не подтверждал.