В Краснодаре направили в суд дело о 26 фиктивных справках о предках-итальянцах

Следственный комитет направил в суд уголовное дело о фальсификации документов для получения гражданства Италии. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фигурантами стали бывшие начальницы двух отделов ЗАГС на Кубани и три местные жительницы. Следствие считает, что они действовали в составе организованной группы. По версии обвинения, с 2022 по август 2024 года группа внесла в государственные реестры 26 поддельных справок. В них содержались ложные данные о предках-итальянцах у заказчиков. Эти документы позволяли претендовать на гражданство Италии.

«Фигурантки подыскивали подходящие анкетные данные умерших граждан Италии, которые использовали для внесения ложных сведений», — заявили в СК.

Обвиняемые вносили фальсифицированные данные в архивные книги актов, датированные 1929–1958 годами. Затем информацию переносили в государственный реестр. После этого заказчики получали дубликаты свидетельств о рождении и обращались за иностранным гражданством. Троим фигуранткам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ещё две находятся под домашним арестом.

