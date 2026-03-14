Главу Чегемского района в Кабардино-Балкарии обвиняют в превышении полномочий

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации Чегемского района Кабардино-Балкарии, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности). Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый вместе с начальником юридического отдела в марте 2022 года незаконно изъял у гражданина земельный участок площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Взамен ему без торгов и оценки они передали в аренду 45 земельных участков общей площадью свыше 879 тысяч квадратных метров.

«В результате противоправных действий <...> земельные участки незаконно выбыли из государственной собственности и были незаконно переданы в собственность третьим лицам, чем причинён ущерб местной администрации на сумму 6,7 миллиона рублей», — отметили в СК.

Один из подозреваемых — начальник юридического отдела — признал вину в инкриминируемом преступлении.

В правоохранительных органах региона сообщили РИА «Новости», что речь идёт о главе администрации Чегемского района Юре Борсове, который занимает эту должность с 2019 года.

Ранее бывшего министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева арестовали на два месяца. Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения до 11 мая. Моргоева подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбудили по трём частям соответствующей статьи УК РФ. Объединённая пресс-служба судов республики подтвердила эту информацию журналистам. Другие детали дела следствие пока не раскрывает.