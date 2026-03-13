Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 марта, 17:30

Экс-главу Минстроя Северной Осетии арестовали по делу о превышении полномочий

Обложка © VK / Республика Северная Осетия-Алания

Бывший руководитель министерства строительства Северной Осетии Константин Моргоев взят под стражу по решению суда. Об этом журналистам рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

«Ленинский райсуд избрал меру пресечения сроком на два месяца — до 11 мая», — сообщили они.

Известно, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, уголовное дело возбудили по частям «в», «г» и «д» части 3 статьи 286 УК РФ. Другие подробности дела не раскрываются.

Экс-депутат из Ижевска арестован за насильственный захват власти и терроризм
Ранее сообщалось, что заседание по делу бывшего главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина переносилось уже в 252-й раз из‑за неявки обвиняемого и его защитников. Следствие предъявляет экс-чиновнику около 30 эпизодов мошенничества: по версии правоохранителей, при заключении контрактов на благоустройство и прокладку коммуникаций из городского бюджета Телегин вместе с сообщниками похитил примерно 70 миллионов рублей.

Вероника Бакумченко
