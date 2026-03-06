Экс-глава Правительства Кузбасса 252 раза избежал суда, просто забив на него

Заседание по делу бывшего главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина перенесли уже в 252-й раз. Процесс регулярно срывается из-за неявки обвиняемого и его защитников. Об этом пишет Mash.

Следствие вменяет экс-чиновнику около 30 эпизодов мошенничества. По версии правоохранителей, при заключении контрактов на благоустройство и прокладку коммуникаций из городского бюджета Телегин и сообщники похитили примерно 70 миллионов рублей.

Телегин находится под домашним арестом, однако, по данным телеграм-канала, неоднократно нарушал его условия. В частности, он обедал в собственном ресторане «Загреб», выезжал на охотничью заимку и проводил встречи. Кроме того, бывший политик, как утверждается, выходил за пределы участка без разрешения сотрудников ФСИН. Такие действия запрещены условиями меры пресечения.

С начала 2026 года слушания по делу отменяли уже 25 раз. В качестве причины обычно указывают болезнь обвиняемого или отсутствие адвокатов. При этом имущество семьи под арест не попало. В собственности остаются торговый центр «Ярмарка», гостиница «Заря», офисное здание, гаражный комплекс и три коттеджа — два в Ленинске-Кузнецком и один в Кемерове.

Напомним, Вячеслава Телегина задержали в декабре 2022 года. Бывшего главу Правительства Кемеровской области обвинили в участии в коррупционных схемах. Высокий пост он оставил несколькими месяцами ранее. Позднее суд отправил его под домашний арест.