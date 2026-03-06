Владимир Путин
6 марта, 09:06

Экс-депутат из Ижевска арестован за насильственный захват власти и терроризм

Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарёв. Обложка © VK / Андрей Едигарев

В Удмуртии арестовали бывшего депутата Гордумы Ижевска Андрея Едигарёва по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Пятого марта предъявлено обвинение по статье 278 УК РФ и статье 205.4 УК РФ бывшему депутату Ижевска Андрею Едигарёву», — рассказал собеседник агентства.

Едигарёв в 2022–2023 годах участвовал в деятельности признанного в РФ террористическим «Съезда народных депутатов»* иноагента Ильи Пономарёва**. Лефортовский суд Москвы арестовал фигуранта до мая. В мае 2023 года Едигарёв был осуждён на три года за публичные призывы к терроризму и отбывал наказание в Свердловской области.

* Организация признана нежелательной на территории России, а также признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Милена Скрипальщикова
