Экс-депутат из Ижевска арестован за насильственный захват власти и терроризм

В Удмуртии арестовали бывшего депутата Гордумы Ижевска Андрея Едигарёва по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Пятого марта предъявлено обвинение по статье 278 УК РФ и статье 205.4 УК РФ бывшему депутату Ижевска Андрею Едигарёву», — рассказал собеседник агентства.

Едигарёв в 2022–2023 годах участвовал в деятельности признанного в РФ террористическим «Съезда народных депутатов»* иноагента Ильи Пономарёва**. Лефортовский суд Москвы арестовал фигуранта до мая. В мае 2023 года Едигарёв был осуждён на три года за публичные призывы к терроризму и отбывал наказание в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что заседание по делу бывшего главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина переносилось уже в 252-й раз из‑за неявки обвиняемого и его защитников. Следствие предъявляет экс-чиновнику около 30 эпизодов мошенничества: по версии правоохранителей, при заключении контрактов на благоустройство и прокладку коммуникаций из городского бюджета Телегин вместе с сообщниками похитил примерно 70 миллионов рублей.

