14 марта, 05:25

БПЛА на оптоволокне уничтожил бронецель ВСУ в антидроновом тоннеле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российский оператор ударного беспилотника на оптоволоконном управлении сумел прорваться в защищённый антидроновый тоннель ВСУ и поразить находившуюся внутри бронированную технику. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа с позывным Сокол.

«Расчёт ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск «Центр», управляя российским БПЛА на оптоволокне, умело маневрируя, сумел залететь прямиком в антидроновый тоннель противника и ювелирно точно поразить бронированную цель», — сказал он.

Укрытие располагалось севернее Красноармейска — в районе Доброполья. Эта территория Донецкой Народной Республики остаётся под контролем украинских формирований. На данном участке российские подразделения ведут активные наступательные действия.

Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения псковских десантников заняли опорный пункт противника в одном из населённых пунктов на Красноармейском направлении. Сначала бойцы зачистили территорию рядом с укреплениями и проверили подвальные помещения. Военнослужащие пытались взять украинских солдат в плен без боя, однако в ответ по ним открыли огонь.

Милена Скрипальщикова
