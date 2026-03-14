Израиль планирует масштабное наземное вторжение в Ливан по сценарию Газы

Израиль планирует расширить наземную операцию в Ливане, захватить территорию к югу от реки Литани и разрушить военные объекты «Хезболлы». Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

«Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе», — сказал высокопоставленный израильский чиновник.

Под разрушением объектов подразумевается уничтожение зданий, которые, по мнению Израиля, используются «Хезболлой» для хранения оружия и нанесения ударов. Сообщается, что операция может стать крупнейшим вторжением Израиля в Ливан со времён войны 2006 года.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует возобновить активные боевые действия в секторе Газа уже в марте. Армия обороны разработала планы наступления, включающие продвижение вглубь города и смещение демаркационной «жёлтой линии» прекращения огня к Средиземному морю.