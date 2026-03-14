Польша затребовала репараций от Германии на закупку оружия

Польша снова потребовала от Германии репараций — теперь эти деньги хотят направить на закупку вооружения. Об этом на встрече с избирателями заявил польский президент Кароль Навроцкий.

Политик предложил схему, при которой немецкие выплаты пойдут напрямую на усиление польской армии и нужды восточного фланга НАТО. По его словам, деньги на такое должны прийти из Германии.

«Если есть такая забота о развитии польских вооружённых сил, то почему бы не реализовать план, в котором Германия начинает выплачивать репарации Польше, а мы вкладываем эти средства в безопасность?», — задался вопросом Навроцкий.