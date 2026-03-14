Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 06:46

Польша затребовала репараций от Германии на закупку оружия

Обложка © Freepik

Польша снова потребовала от Германии репараций — теперь эти деньги хотят направить на закупку вооружения. Об этом на встрече с избирателями заявил польский президент Кароль Навроцкий.

Политик предложил схему, при которой немецкие выплаты пойдут напрямую на усиление польской армии и нужды восточного фланга НАТО. По его словам, деньги на такое должны прийти из Германии.

«Если есть такая забота о развитии польских вооружённых сил, то почему бы не реализовать план, в котором Германия начинает выплачивать репарации Польше, а мы вкладываем эти средства в безопасность?», — задался вопросом Навроцкий.

Навроцкий в Освенциме призвал Германию выплатить репарации
Видимо, в Польше стало мало денег, ведь Варшава требует репараций ещё и от России — за «советское господство». Между тем в боях за освобождение польской территории от войск фашистской Германии погибло около 600 тысяч граждан СССР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Польше о неоплаченных векселях Марины Мнишек. Дипломат предложила в качестве репараций видео оперы «Иван Сусанин».

BannerImage
