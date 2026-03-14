Россиян призвали отказаться от лечения банками из-за риска ожогов и инфекций

Баночный массаж, несмотря на новую волну популярности, не имеет доказанной эффективности, предупредила педиатр Дарья Иванова. По её словам, исследования не подтверждают влияния процедуры на течение болезней — вирусы и бактерии невозможно «высосать» через мышцы и кости. Эффект не превышает плацебо.

Однако главная опасность не отсутствие пользы, а реальные риски. У детей нежная кожа, и вакуум может вызвать гематомы, ожоги и даже глубокие кровоизлияния. При кожных заболеваниях или проблемах со свёртываемостью ситуация усугубляется. Нарушение целостности кожи грозит инфекциями.

Перегрев, которым часто сопровождают процедуру (ребёнка укутывают), опаснее самой температуры, так как может спровоцировать судороги. Процедура пугает детей, вызывая стресс, тормозящий выздоровление. А главное, увлёкшись банками, родители рискуют пропустить момент, когда ребёнку нужен антибиотик или госпитализация, отметила собеседница Здоровья Mail.