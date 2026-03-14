WSJ узнала, сколько солдат США погибло в войне против Ирана

С начала совместной операции США и Израиля против Ирана погибли как минимум 13 американских военнослужащих. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Около 200 военнослужащих получили лёгкие травмы, из которых 170 уже вернулись к службе. Ещё 10 получили серьёзные ранения.

Ранее Иран заявил о контроле над значительной частью воздушного пространства Израиля и проведении 47-й волны ракетных ударов. Большая часть израильского воздушного пространства находится под контролем иранской стороны.