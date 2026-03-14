Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 05:35

КСИР заявил о контроле над небом Израиля и новой серии ракетных ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Иран объявил о контроле над значительной частью воздушного пространства Израиля и провёл 47-ю волну ракетных ударов. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

«Значительная часть израильского воздушного пространства — под нашим контролем», — говорится в сообщении КСИР.

Иранская сторона также проинформировала о новой волне ракетных атак по территории Израиля. ЦАХАЛ уже скоро зафиксировала пуски ракет в сторону своей территории. В дело вступила ПВО.

Вэнс заявил, что США не понимают причин удара по школе в Иране

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет предположил, что новый верховный лидер Ирана Сейед Моджтаба Хаменеи ранен и обезображен. Поводом стало первое обращение к нации, которое зачитали по телевидению без появления самого аятоллы в кадре. Отсутствие видео и голоса, по мнению Хегсета, указывает на серьёзные повреждения. Вместе с тем Вашингтон готов заплатить $10 млн за информацию о его местонахождении.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar