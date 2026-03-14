Вэнс заявил, что США не понимают причин удара по школе в Иране
Американская администрация не полностью понимает причины удара по школе для девочек в иранском Минабе. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс при посещении штата Северная Каролина.
Вэнс подчеркнул необходимость завершить расследование трагедии. Вице-президент также заверил, что американский лидер Дональд Трамп требует полностью изучить все обстоятельства произошедшего.
«Не думаю, что мы полностью понимаем, что там произошло. Мы должны завершить расследование. Верно? Прежде чем предпринимать что-то, надо в действительности понимать, что случилось», — сказал Вэнс.
Напомним, что удар по школе для девочек в Минабе нанесли 28 февраля 2026 года. Атака произошла в первый день конфликта между США, Израилем и Ираном. Согласно данным иранского Минздрава, в результате удара погибли около 180 человек. Большинство погибших составляли девочки в возрасте от 7 до 12 лет. По информации ряда источников, американские военные при планировании удара использовали устаревшие разведданные. Эти данные указывали на военную базу, хотя на месте уже находилась школа. Последующие расследования ряда международных изданий пришли к выводу, что ответственность за удар, вероятно, несут Соединённые Штаты. Атаку осудили правительство Ирана, ЮНЕСКО и правозащитные организации.
