Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 07:25

В Госдуме допустили эволюционный переход России к четырёхдневке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Россия постепенно придёт к четырёхдневной рабочей неделе, но не для всех профессий и без жёстких законов. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По словам парламентария, рынок должен эволюционно подойти к этому формату через диалог, а не через директивные меры. Законодательное регулирование в этой сфере он назвал опасным.

«Переход к четырёхдневной рабочей неделе должен быть постепенным, через диалог, через сближение позиций», — подчеркнул Нилов.

Депутат отметил, что одни сферы смогут активно использовать новый график, другие — нет. При этом тема становится всё более обсуждаемой, поступает много обращений от граждан.

Финансист объяснила, почему шестидневная рабочая неделя не спасёт экономику России

Разговоры о четырёхдневной рабочей неделе в России ведутся уже давно. Ранее в Госдуме заявили, что в текущей ситуации рассчитывать на такое не приходится, однако в будущем «четырёхдневка» вполне может случиться. По словам депутатов, сейчас это невозможно из-за 32 тысяч западных санкций и СВО.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Работа
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar