14 марта, 11:14

Трамп предложил блогеру Джейку Полу выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым

Обложка © ТАССС / Валерий Шарифулин

Президент США Дональд Трамп решил выступить в роли промоутера. В интервью для YouTube-канала известного блогера и боксёра Джейка Пола он предложил тому необычного соперника.

«Как насчёт Хабиба? Мне кажется, он просто великолепен», — заявил американский лидер, намекнув на возможный бой с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Уехал, но не заработал: как живёт Хабиб и зачем ему рекламировать тайские квартиры для русских

Напомним, в декабре 2025 года британец Энтони Джошуа победил американского блогера Джейка Пола и сломал ему челюсть. Что касается Хабиба, он не выходил в октагон с осени 2020 года, когда победил Джастина Гэйджи и завершил карьеру, пообещав матери больше не драться. Конор Макгрегор в январе 2025 года бросил Хабибу вызов, но остался без ответа.

Анастасия Никонорова
