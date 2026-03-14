Трамп предложил блогеру Джейку Полу выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым
Обложка © ТАССС / Валерий Шарифулин
Президент США Дональд Трамп решил выступить в роли промоутера. В интервью для YouTube-канала известного блогера и боксёра Джейка Пола он предложил тому необычного соперника.
«Как насчёт Хабиба? Мне кажется, он просто великолепен», — заявил американский лидер, намекнув на возможный бой с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, в декабре 2025 года британец Энтони Джошуа победил американского блогера Джейка Пола и сломал ему челюсть. Что касается Хабиба, он не выходил в октагон с осени 2020 года, когда победил Джастина Гэйджи и завершил карьеру, пообещав матери больше не драться. Конор Макгрегор в январе 2025 года бросил Хабибу вызов, но остался без ответа.
