«Ленивый испуганный жирдяй»: Конор Макгрегор бросил Хабибу Нурмагомедову новый вызов
Макгрегор обозвал Нурмагомедова лентяем и вызвал на реванш
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор взялся за старое и вновь начал оскорблять непобеждённого россиянина Хабиба Нурмагомедова. Обладатель нокаутирующего левого кросса назвал экс-чемпиона UFC лентяем и трусом, предложив Орлу новый бой за щедрый гонорар.
«Дерись со мной за 100 миллионов долларов и отдай их своей деревне в Дагестане! Но ты не будешь, так ведь? Потому что ты ленивый испуганный жирдяй», — написал Макгрегор в соцсетях.
Хабиб пока не отреагировал на очередную выходку ирландца. Напомним, что их первая встреча в октябре 2018 года завершилась досрочным поражением Конора удушающим приёмом.
X / UFC News