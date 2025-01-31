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31 января, 19:57

«Ленивый испуганный жирдяй»: Конор Макгрегор бросил Хабибу Нурмагомедову новый вызов

Макгрегор обозвал Нурмагомедова лентяем и вызвал на реванш

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор взялся за старое и вновь начал оскорблять непобеждённого россиянина Хабиба Нурмагомедова. Обладатель нокаутирующего левого кросса назвал экс-чемпиона UFC лентяем и трусом, предложив Орлу новый бой за щедрый гонорар.

«Дерись со мной за 100 миллионов долларов и отдай их своей деревне в Дагестане! Но ты не будешь, так ведь? Потому что ты ленивый испуганный жирдяй», — написал Макгрегор в соцсетях.

Хабиб пока не отреагировал на очередную выходку ирландца. Напомним, что их первая встреча в октябре 2018 года завершилась досрочным поражением Конора удушающим приёмом.

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Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру и оставил пояс UFC в 2021 году. В последнем поединке он брутально расправился с Джастином Гейджи.

Обложка ©

X / UFC News

Илья Пушкарев
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