Музыкант Николай Михайлов раскрыл роль КГБ в судьбе русского рока

Бывший участник группы «Пикник» Николай Михайлов рассказал, что в судьбе Ленинградского рок-клуба участвовал офицер КГБ СССР по имени Владимир Владимирович. Через него музыканты доносили информацию до обкома партии.

Он составлял «правильные» отчёты, помогая решать проблемы с комсомольскими оперотрядами и милицией. Михайлов подчеркнул, что у музыкантов было много неприятных ситуаций, но офицер их выручал.

«Кагэбэшники все были внятные. Все выпускники университета, философского или филологического факультета. Первого куратора звали Владимир Владимирович — видимо, у них корпоративные фокусы такие», — отметил собеседник «Ленты.ру».

К слову, в СССР, несмотря на закрытость, всё равно просочились культурные западные веяния. Бунтарство молодёжи не остановить никаким железным занавесом.