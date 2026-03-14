14 марта, 13:19

КНДР запустила более 10 баллистических ракет в сторону Японского моря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Пхеньян вновь напомнил о себе, выпустив более десяти баллистических ракет из района Сунан в направлении Японского моря. Запуск произошёл днем 14 марта около 13:20 по местному времени, сообщило объединённое командование начальников штабов Южной Кореи.

В Японии также подтвердили факт запуска. По данным телеканала NHK, одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Токио следит за ситуацией. Это уже третий ракетный пуск КНДР в 2026 году. Южнокорейские военные заявили, что держат ситуацию под контролем и готовы к новым пускам.

Предыдущий запуск был 47 дней назад. КНДР провела пуски нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны, не причинив ущерба. Береговая охрана призвала суда в регионе не приближаться к возможным обломкам и сообщать о находках.

Анастасия Никонорова
