Новости СВО. ВС РФ давят в Запорожской области и бьются за Купянск, ВСУ бросают позиции на Сумщине, Иран объявил войну Зеленскому, 15 марта Оглавление Курская область: украинские тербаты бросают позиции Запорожская область: штурмовики ВС РФ двигаются к Верхней Терсе и Воздвиженке Харьковская область: битва за Купянск продолжается Донецкая Народная Республика: украинских боевиков выдавили из Суворова Карта СВО на 15 марта 2026 года Зеленский нажил сильного врага: Иран готов ударить по Украине Армия России схлопывает котёл в Запорожской области, обращает в бегство украинские бригады теробороны, расширяет зону контроля вокруг Купянска — дайджест Life.ru. 14 марта, 21:07 Армия России продвигается в ДНР и Запорожской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область: украинские тербаты бросают позиции

В Краснопольском районе Сумской области продолжается успешное наступление наших войск. Украинские боевики из 119-й бригады теробороны бегут со своих позиций, бросая оружие на границе Курской и Белгородской областей.

Киевское командование в попытках укрепить линию фронта перебросило на Сумщину резерв 53-го разведбата. Боевиков разместили в домах села Лесного, где они попали под удары наших артиллерии и беспилотников.

Не лучше дела и у 71-й аэромобильной бригады ВСУ. Из-за колоссальных потерь личного состава взбунтовались родственники солдат подразделения. Они требуют встречи с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым*. В это же время командование бригады игнорирует запросы родственников погибших и пропавших без вести солдат.

— За сутки в будущей буферной зоне вдоль границ Курской, Белгородской и Брянской областей под удары попали украинские боевики в десяти населённых пунктах, — отмечает канал «Северный ветер».

Специалисты войск БПС нанесли точные удары по местам запуска и хранения БПЛА в районе населённого пункта Перемога в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область: штурмовики ВС РФ двигаются к Верхней Терсе и Воздвиженке

В Запорожской области на участке фронта по линии Горькое – Рождественское группировка «Восток» ликвидирует карман. Подразделения украинских боевиков в Воздвиженке и Верхней Терсе окружены с трёх сторон.

От Горького наши штурмовики продвигаются на север — к Верхней Терсе. Зону контроля в окрестностях Рождественского ВС РФ расширяют на юг — к Воздвиженке, а также на северо-запад — к селу Зарница.

— Противник активных попыток заброса пехоты не предпринимал, сосредоточившись на усилении и ротации личного состава на передовых позициях, — пишут авторы канала «Воин DV».

Подразделения «Востока» сорвали подвоз подкрепления ВСУ в четырёх населённых пунктах. За сутки в Запорожской области киевское командование потеряло как минимум до взвода солдат, восемь автомобилей и два квадроцикла.

Харьковская область: битва за Купянск продолжается

Ситуация в Купянске остаётся сложной. Город поделён на зоны контроля ВС РФ и ВСУ. Украинские боевики контратакуют, работают дронами и артиллерией.

Наши штурмовики закрепились в районе соседней от Купянска Московки. Также есть успехи у Российской армии в районах Кучеровки, Петропавловки и Подолов. От этих населённых пунктов идёт расширение зоны контроля в направлении Купянска.

Морпехи 61-й гвардейской бригады группировки «Центр» накрыли район скопления живой силы противника на Добропольском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Также подразделения ВС РФ укрепляют занятые линии обороны, чтобы предотвратить прорыв ВСУ на левом берегу Оскола.

На Волчанском направлении наши бойцы отразили атаку противника и на плечах отступающего врага проломили оборону ВСУ до 200 метров в окрестностях Волчанских Хуторов.

Донецкая Народная Республика: украинских боевиков выдавили из Суворова

На западном фланге Добропольского выступа ВС РФ продавили оборону киевских боевиков. Подразделения ВСУ окончательно потеряли позиции в Суворове и Сухецком и вытеснены за железнодорожную ветку. Наши бойцы развивают наступление на этом направлении: начали штурм Белицкого, сообщает военный аналитик Анатолий Радов.

Несмотря на плачевное состояние дел в Донбассе, киевский режим не решится оголять какой-либо участок фронта, дабы сдержать натиск Армии России. Тем более Киев не станет жертвовать одним из направлений, чтобы получить выгоды на другом.

— Обрушение Запорожского фронта — болезненный удар по его имиджу. Хотя Зеленский уже был замечен в авантюрах, — заявил военкор Павел Кукушкин в ответ на вопрос о том, может ли Зеленский перебросить войска из Запорожья в Донбасс.

Вместе с тем взятие Славянска, Краматорска и агломерации станет козырем для российской делегации на переговорах с Украиной. Ведь тогда Москва не станет требовать вывода ВСУ из Донбасса — регион и так полностью будет под контролем РФ.

Карта СВО на 15 марта 2026 года





Зеленский нажил сильного врага: Иран готов ударить по Украине

Тегеран пригрозил режиму Зеленского войной. Отправив дроны Израилю, киевский режим фактически вступил в конфликт, заявил глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.

— Согласно статье 51 Хартии ООН, вся территория Украины теперь стала военной целью Ирана, — заявил иранский чиновник.

Ранее Зеленский заявлял, что по просьбе США отправил на Ближний Восток специалистов по борьбе с беспилотниками, чтобы противостоять иранским ударам. Кроме того, главарь Украины встретился в Париже с сыном свергнутого шаха Ирана Резой Пехлеви. Тегеран это расценил как признание Киевом альтернативной власти. Однако президент США Дональд Трамп отрицает прибытие украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток.

* Внесён в перечень экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Артём Артёмов