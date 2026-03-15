15 марта, 01:00

Россиян призвали не повторять модный самомассаж из соцсетей из-за риска акне и травм кожи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saulich Elena

В соцсетях активно распространяются ролики с техниками самомассажа лица, которые обещают быстрый лифтинг и сияющую кожу. Однако такие процедуры могут быть небезопасны, если выполнять их без профессиональных знаний. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог клиники «СМ-Косметология» Руслана Марченко.

По её словам, массаж лица действительно является одной из популярных эстетических процедур среди женщин, стремящихся уменьшить проявления возрастных изменений. Он улучшает кровообращение и лимфоотток, помогает снять мышечное напряжение, а также повышает тонус и тургор кожи.

При этом в интернете можно найти десятки техник самомассажа — от лёгких поверхностных движений до более сложных методик, таких как пластический или миофасциальный массаж. Однако, как отмечает специалист, в большинстве случаев подобные процедуры при самостоятельном выполнении могут принести больше вреда, чем пользы.

Существуют ограничения и противопоказания к проведению массажа, о которых многие не знают. Например, это воспалительные процессы на коже, включая акне, нарушения микроциркуляции — такие как купероз или розацеа, а также недавно проведённые косметологические процедуры: химические или лазерные пилинги, инъекции и другие вмешательства. В таких случаях самостоятельный массаж может привести к обострению проблем кожи.

Кроме того, глубокие техники массажа требуют хорошего знания анатомии и строения лицевых мышц. Без этих знаний можно не только не снять мышечное напряжение, но и спровоцировать компенсаторный гипертонус мышц, что лишь усилит существующие проблемы.

Отдельный риск связан с использованием популярных приспособлений для самомассажа — например, скребков гуаша, щёток или вакуумных устройств. Интенсивное воздействие такими инструментами может травмировать кожу, вызвать перерастяжение тканей, усилить отёки и даже повредить сосудистую сетку.

По словам специалиста, наиболее безопасный и эффективный вариант — проводить массаж лица у квалифицированного специалиста с медицинским образованием. Врач или косметолог сможет подобрать подходящую технику с учётом состояния кожи и индивидуальных особенностей пациента, что позволит добиться эстетического результата без риска для здоровья кожи.

Ранее Life.ru писал, что обычная капуста может использоваться в домашнем уходе за кожей благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. Однако перед подобными экспериментами важно провести тест на чувствительность кожи, а при серьёзных дерматологических проблемах сначала проконсультироваться с врачом.

