Сидни Суини призналась, что в школе сильно переживала из-за размеров своей груди

Американская актриса Сидни Суини, известная по фильмам «Эйфория» и «Горничная», рассказала, что в юности всегда комплексовала из-за размеров своей большой груди. По её словам, актёрская профессия помогла ей раскрепоститься и полюбить себя. 28-летнюю кинозвезду цитирует US Weekly.

«Я росла с большой грудью… И я никогда не чувствовала себя уверенной. У меня никогда не было одежды, в которой я чувствовала бы себя комфортно, и мне просто хотелось спрятаться. Только когда я сыграла Кэсси в «Эйфории», я начала понимать, что уверенность в себе — это очень важно. Наши тела невероятны. Мы должны принимать их и чувствовать себя комфортно в своей коже», — объяснила она.

Суини призналась, что большой бюст доставляет ей массу хлопот — возникают трудности с подбором нижнего белья. Сейчас актриса взялась за выпуск собственной линейки бюстгальтеров. Она рассказала, что на своём примере поняла, как нужно поддерживать грудь, чтобы лямки не впивались, и грудь выглядела естественно и пышно.

Ранее Сидни Суини снялась в новой рекламе собственного бренда нижнего белья. Кинозвезда появилась в кадре в весьма откровенном образе, продолжая раскрутку своего недавно запущенного проекта. Свой бренд она запустила в январе этого года.