В Приморье будут судить директора школы, где второклассницу пытали туалетным ёршиком

В Приморье перед судом предстанет директор школы города Спасска-Дальнего, где девятиклассницы жестоко издевались над восьмилетней девочкой. Как сообщили в региональной прокуратуре, женщине вменили халатность.

Директор школы не обеспечила безопасные условия и не приняла мер, чтобы предотвратить буллинг. Более того, руководство учреждения не сообщило о случившемся родителям — девочка сама рассказала всё матери.

Уголовное дело о халатности направлено в суд.

Напомним, в Приморье три девятиклассницы устроили расправу над второклассницей. На перемене в школьном туалете подростки затащили восьмилетнюю девочку, душили её и пытались засунуть в рот ёршик. Остановить их удалось только после того, как другие ученицы позвали взрослых.