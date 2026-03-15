Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 12:16

В Приморье будут судить директора школы, где второклассницу пытали туалетным ёршиком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

В Приморье перед судом предстанет директор школы города Спасска-Дальнего, где девятиклассницы жестоко издевались над восьмилетней девочкой. Как сообщили в региональной прокуратуре, женщине вменили халатность.

Директор школы не обеспечила безопасные условия и не приняла мер, чтобы предотвратить буллинг. Более того, руководство учреждения не сообщило о случившемся родителям — девочка сама рассказала всё матери.

Уголовное дело о халатности направлено в суд.

В ОП предложили отправлять школьников в специальные учреждения за буллинг
В ОП предложили отправлять школьников в специальные учреждения за буллинг

Напомним, в Приморье три девятиклассницы устроили расправу над второклассницей. На перемене в школьном туалете подростки затащили восьмилетнюю девочку, душили её и пытались засунуть в рот ёршик. Остановить их удалось только после того, как другие ученицы позвали взрослых.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar