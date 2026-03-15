Героя Украины на Су-27 в воздушном бою сбил молодой капитан ВКС РФ

Победа над одним из самых титулованных лётчиков ВСУ — командиром 38-й бригады тактической авиации, героем Украины полковником Александром Довгачом — принадлежит молодому капитану ВКС России. Об этом в эфире «Радио России» рассказал военный блогер Кирилл Фёдоров.

Напомним, в начале марта полковник Александр Довгач, командовавший 39-й бригадой тактической авиации, был уничтожен во время боевого вылета в зоне СВО. За его плечами были сотни вылетов — он участвовал в боях под Киевом, Харьковом, Херсоном и на острове Змеиный. Осенью 2025 года ему присвоили звание Героя Украины.