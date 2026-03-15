Собянин: Над Москвой уничтожены ещё три беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередном инциденте с беспилотниками в небе над столицей. Силами противовоздушной обороны Минобороны уничтожены два БПЛА, которые направлялись к городу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр.

Позже появилась информация о ещё одном сбитом беспилотнике.

Киев уже вторые сутки пытается атаковать Москву беспилотниками: 14 марта украинская атака стала самой масштабной с начала года — тогда уничтожили 65 БПЛА. Сегодня на подступах к столице в ходе массированного обстрела сбили уже более 40 дронов.